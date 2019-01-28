Sağlık Bakanlığı Ekibi “Hastane Afet Ve Acil Durumları Planları Uygulayıcı Eğitimi”Ne Katılıyor

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve daire temsilcilerinden oluşan 11 kişilik ekip, İstanbul’da düzenlenen “Hastane Afet ve Acil Durumları Planları Uygulayıcı Eğitimi”ne gözlemci olarak katılıyor.



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, TC Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim 3 gün sürecek