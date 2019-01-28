Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve daire temsilcilerinden oluşan 11 kişilik ekip, İstanbul’da düzenlenen “Hastane Afet ve Acil Durumları Planları Uygulayıcı Eğitimi”ne gözlemci olarak katılıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, TC Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim 3 gün sürecek
Sağlık Bakanlığı Ekibi “Hastane Afet Ve Acil Durumları Planları Uygulayıcı Eğitimi”Ne Katılıyor
28 Ocak 2019 Pazartesi 15:10
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve daire temsilcilerinden oluşan 11 kişilik ekip, İstanbul’da düzenlenen “Hastane Afet ve Acil Durumları Planları Uygulayıcı Eğitimi”ne gözlemci olarak katılıyor.