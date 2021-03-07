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Sağlık Bakanlığı KKTC'de son durumu açıkladı

"Toplam 4005 test yapıldı, 8'i yerel 19 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi" 

07 Mart 2021 Pazar 19:04
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Sağlık Bakanlığı KKTC'de son durumu açıkladı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4005 olup, 8'i yerel 19 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 8 kişi ise yerel vakadır. 

9 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli- 1 /Hamitköy-2  / K.kaymaklı-1  / Haspolat-4 / Yenikent-1 

Girne 
Girne Merkez- 2 / Boğazköy- 1/ Alsancak-1 

Gazimağusa 

Ulukışla-1 / Vadili-2 


7 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4005  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 8     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 582. 959  

Toplam Vaka Sayısı: 3620  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3205 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 318     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3  

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