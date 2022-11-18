Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
banner107

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Bakanlık, hemşire nakilleri konusunda bakanlıkla ilgili iddialarla ilgili açıklama yaptı.

18 Kasım 2022 Cuma 17:08
214 Okunma
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!



Bakanlık açıklaması şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı olarak Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-sen) 'in hemşire nakilleri konusunda bakanlıkla ilgili iddiaları nedeniyle açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız. 

Sağlık Bakanlığı 26.09.2022 tarihinde Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ilgili usul ve Esaslar Tüzüğü’nün 6’ncı maddesi uyarınca yapılan nakil toplantısı bize verilen sorumluluk ve yetkiyle toplanmıştır. 

Öncesinde belirlenmiş olan ihtiyaçlar çerçevesinde tüzükler ve kriterlere uygun olarak ilgili sendikaların da katılımıyla oybirliğiyle sağlık personelinin nakilleri onaylanmış, ardından alınan kararlar Kamu Hizmeti Komisyonu’na iletilmiştir. 

Sendikanın basın yoluyla açıklama yaparak iddia ettiği gibi konuyla ilgili duyarsız kalınmamış, Sağlık Bakanlığı olarak görev ve sorumluluklarımız zamanında gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.

Son Güncelleme: 18.11.2022 18:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şan: “Özel sektörün finansmana erişimi kolay olmalı”
Şan: “Özel sektörün finansmana erişimi kolay olmalı”
Tatar: Önemli olan mutlu olabilmektir
Tatar: Önemli olan mutlu olabilmektir
“Pazartesi günden itibaren acil hizmetler hariç tüm hizmetler durdurulacak”
“Pazartesi günden itibaren acil hizmetler hariç tüm hizmetler durdurulacak”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim