Sağlık Bakanlığı tüm detayları açıkladı

Ayrıca faaliyete başlayacak ilgili sektörün bugün saat 14.00 itibariyle sadece temizlik gibi hazırlıklarının yapılması için iş yerlerinin açılmasına izin verilmesi kararlaştırıldı.

Berber, kuaför ,dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerinin hangi kurallar çerçevesinde faaliyetlerine başlayacakları, taahhütnamede yer alan maddeler aşağıda yer almaktadır.



• İşyerine gelen müşterinin adı soyadı ve telefon numarasının kaydedilmesi ve müşterilerin randevu ile kabul edilmesi

• Müşterilerin birer koltuk arayla oturması ve işlem yapılan koltuk sayısı kadar müşteri kabul edilmesi

• İşyerine maskesiz kimsenin alınmaması

• İşyerinde tek kullanımlık havlular bulundurulması ve müşterilerin girişte el antiseptiği kullanması

• Müşteriye sadece su servisi yapılması, içeride gazete, dergi vb şeyler bulundurulmaması

• Her müşteri için tek kullanımlık malzeme sağlanması, fon makinesinin düşük hızda kullanılması

• İşyeri içerisinde sosyal mesafenin korunması

• Hasta olan personelin çalıştırılmaması

Personelin işlem yapılan koltuk sayısı kadar çalıştırılması

• Personelin tümünün maske takması ve sıkca değiştirilmesi

• Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temasIı olan personelin yüz koruyucusu (siperlik) kullanması

• Personelin hijyen kurallarına harfiyen riayet etmesi, dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve yemek yenilen esnada aynı anda birden fazla kişinin olmaması

• İşyerinde günlük temizlik yapılması

• Sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilip su ve deterjanla temizlik sonrasi 5 litrelik suya yarım çay bardağı çamaşır suyu kullanılıp ilave temizlik yapması

• Çalışma tezgahlari ile ekipmanların düzenli olarak %70’lik alkol ile dezenfekte edilmesi

• Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması ve işyerinin kullanılan tüm odalarının sık sık havalandırılması

• İlgili iş yerlerinin sabah 08.00 akşam 19.00 saatleri arasında çalıştırılması

• Aksine davranışın yasal mevzuat uyarınca suç olduğunu, 45/2018 sayılı yasanin 36(2) maddesi tahtında 22000 TL’ye kadar para cezası ve 1 yıla kadar hapislik cezasının uygulandığının bilinmesi ve işbu belgeyi okuyup anladıktan sonra imzalanarak beyan ve taahüt edilmesi.