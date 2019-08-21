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Sağlık Bakanlığı’ndan kan bağışı çağrısı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:24
Sağlık Bakanlığı’ndan kan bağışı çağrısı

Sağlık Bakanlığı ülkede kan bağışlarının azalmasının tedavileri aksattığına işaret ederek, bağış yapılması çağrısında bulundu. Kan Bankası’ndaki stoklarda ciddi bir düşüş olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, kan ihtiyacı olan hastalar ile thalassaemialıların kan bulmakta güçlük çektiklerini kaydederek, kan stoklarındaki yetersizliğin giderilmesi adına tüm vatandaşlara bağış çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli de vatandaşlara, “stoklardaki yetersizliğin giderilmesi için kan bağışında bulunun” çağrısı yaptı ve Sağlık Bakanlığı olarak bu eksikliğin giderilmesi adına çeşitli kan bağışı kampanyaları düzenleyeceklerini duyurdu. Bakan Pilli, büyük kurum ve kuruluşlara da bu konuda işbirliği çağrısı yaparak, gereken durumlarda Kan Bankası aracının da gönderilebileceğini dile getirdi. Dr. Ali Pilli, “Kan bağışı hem ihtiyacı olan kişilere kan temin etmek açısından önemlidir hem de kan veren kişinin sağlığı açısından önem arz etmektedir. Kan vermesinde sakınca olmayan her sağlıklı kişinin bağışta bulunması, ülkemizde şu anda yaşanan kan sıkıntısının giderilmesine yardım olacaktır. Kan bağışı konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir” dedi.

Vatandaşlar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’ne başvurabilirler.

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Sağlık Bakanlığı
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