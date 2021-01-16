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Sağlık Bakanlığının aşılanma programı devam ediyor

Sağlık Bakanlığının aşılanma programı devam ediyor... Pazartesi gününe kadar sağlık çalışanlarına yapılacak aşılamanın tamamlanması planlanıyor...

16 Ocak 2021 Cumartesi 11:50
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Sağlık Bakanlığının aşılanma programı devam ediyor

Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık çalışanlarının Koronavirüse karşı aşılanması programı devam ediyor.

Bakanlık, 18 Ocak Pazartesi gününe kadar öncelikli olarak tüm sağlık çalışanlarının aşılanmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni çalışanlarının aşılanmasına Acil Durum Hastanesi’nde devan ediliyor.

Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren özel sağlık çalışanları (serbest hekimler, laboratuvarlar, emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları, diyetisyenler, veterinerler vb.) Acil Durum Hastanesi’nde yarın 08.00 -18.00 saatleri arasında aşı olabilecek.

Diğer bölgelerde ise sağlık çalışanlarının aşılanmasına bugün başlandı. Aşılamanın yarın tamamlanması hedefleniyor.

Lefke ve Güzelyurt bölgesinde devlette ve özel çalışan sağlık çalışanları serbest hekimler, laboratuvarlar, emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları diyetisyenler, veterinerler vb. aşı için Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne gitmesi gerekiyor. Girne bölgesindekiler Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde; Gazimağusa ve İskele bölgesindekiler ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde aşılanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ

Aşı yaptırmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların covid.asitshd@gmail.com e-posta adresine başvuruda bulunması gerekiyor.

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