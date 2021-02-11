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Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılar başlıyor

Sağlık Çalısanlarının 2.Doz aşılanmaları yarın başlıyor. 

11 Şubat 2021 Perşembe 12:49
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Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılar başlıyor

Sağlık Çalısanlarının 2.Doz aşılanmaları yarın başlıyor. 

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 12 Şubat Cuma, 13 Şubat Cumartesi, 14 Şubat Pazar ve 15 Şubat Pazartesi günlerinde sağlık çalışanlarının 2.doz  aşıları birinci dozların  yapıldığı merkezlerde yapılacaktır." denildi.

Sadece Acil Durum (Pandemi ) Hastanesinde ilk doz aşılarını yaptıranlar 2.doz aşılarını Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Poliklinik binasında yaptıracak.

Nalbantoğlu Hastanesinde 12 Şubat Cuma ve 15 Şubat pazartesi  aşılama saat 13.00'de  başlayacaktır.

13 Şubat Cumartesi  ve 14 Şubat Pazar tarihlerinde ise tüm hastanelerde saat 09.00' dan itibaren sağlık çalısanlarının  aşılamaları yapılacaktır.

2. Doz aşısı yapılacak kişilerin aşı karnelerinde yazan tarihlerde yukarıda belirtilen merkezlere gitmeleri isteniyor

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