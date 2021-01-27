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"Sağlıkta politika olmaz"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:35
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"Sağlıkta politika olmaz"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bazı belediyelerde aşıların bittiği sorularına Sağlık Bakanı Pilli, "Aşılama planlı ve programlı oluyor. Her belediyeyi söylemiyorum ama bazı belediyeler bize yardımcı olmalı. Konuşmayın, iş yapın. Sağlıkta politika olmaz" dedi.

Girne ve Lefkoşa'nın kapanmasının ardından Karpaz ve İskele bölgesine vatandaşların akın etmesine Pilli, İtalya örneği verdi. 

Pilli: " Karpaz çok küçük bir yerdir, belediye başkanıyla ve kaymakamla konuştum kimlerin nerde kaldığını biliyorum" dedi.

ÖZEL HABER / Samet Karakoç

Son Güncelleme: 27.01.2021 12:31
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