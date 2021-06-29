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Şahali: "Bu iş bitti"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya üzerinden Meclis'te yaşanan nisap sorununu eleştirdi.

29 Haziran 2021 Salı 16:29
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Şahali: "Bu iş bitti"

Sosyal Medya

Erkut Şahali'nin paylaşımı şu şekilde;

"Mecliste iki gündür yaşananlar nisap sorunu değil, bir "edep" sorunudur!
Bırakın hükümeti, kendi partisini dahi yönetemeyen üç kafadarın, bilerek ve isteyerek ülkeye zarar vermeye devamıdır.
Meclis'in itibarını hiçe sayan,
kendi kişisel itibarlarını seçilmiş olmaktan ibaret sanan,
iradeyi makam koltuğunda gören,
yasaymış, Anayasa'ymış umurunda olmayan bu çete,
devletin başına adeta çöreklendi.
Bu kumaş artık yama tutmaz!
Ecel geldiyse, göndermek olmaz!
Kendi tekliflerini kendileri yok sayarken, kimse bizden onları saymamızı beklemesin.
Bu iş bitti!
Bazıları da "seçim yapsak n'olacak" der ya, en çok da onlara şaşarız.
Merak etmesinler, bundan beteri olmaz..."

Son Güncelleme: 29.06.2021 16:36
Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliCTP Milletvekili
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