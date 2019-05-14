Şahali "Dünya Çiftçiler Günü "nedeniyle mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tarım sektörüne verilen destek ve teşvikleriyle ilgili başarı ölçütlerinin belirlenmesinin, performans değerlendirmesi çerçevesinde katkıda bulunulmasının sektörün etkin, verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Şahali, “Böylesine bir sistem değişikliğinin üründe verimin, kalitenin, rekabet edebilirliğinin önünü açacağı kesindir” dedi.

Özellikle iklim nedeniyle, ülkede tarımın zor koşullarda yapıldığı ve oldukça yoğun çaba gerektirdiğini belirten Erkut Şahali, “Tarım sektörümüzün kaliteli üretim yapabilen, güvenli, rekabet edebilir, günün koşullarına uygun, modern teknolojilerle gelişen ve değişen bir durumda olması her zaman için öncelik olmalıdır” vurgusunda bulundu.



Çiftçilerin emeğinin karşılığını ürünlerinin veriminden pazarlanmasına kadar geçen her aşmada tam olarak almalarının şart olduğunu kaydeden Şahali, mesajında şunları da belirtti:“Bu noktada, sektörün güçlü bir biçimde yeniden yapılanmasında, çağın şartlarına uygun dönüşümü sağlamak ve entegre tarım bilgi sistemi ile çiftçi kayıt sisteminin devreye girmesi, devletin kaynaklarının çok daha verimli ve isabetli biçimde seferber edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bizler bu koşulları sağlamak uğruna, içinde bulunduğumuz koşullarla konumdan bağımsız olarak çalışmaya ve Kıbrıs Türk çiftçisinin yanında olmaya devam edeceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle, çiftçilerimizin Dünya Çiftiler Günü’nü kutluyorum. Çiftçilerimizin, tarlalarından, bahçelerinden, ağıllarından kopmadan, üretimin devamı ve sektörün güvenli geleceği için çalışmalarını sürdüreceklerine dair inancım tamdır.”