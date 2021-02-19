ŞAHALİ: “SORUMLU SİYASET ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, Kıbrıs Net Haber’de katıldığı televizyon programında İsmet Özgüren’in sorularını yanıtladı.

Küçük toplum olmanın dezavantajlarını siyasette daha çok yaşadığımızı söyleyen Şahali, “Biz maalesef küçük toplum olmanın dezavantajlarını siyasette çok çekiyoruz. Popülist siyaset tam da bu noktada devreye giriyor. Benim aşı hakkım, tek bir damla bile olsa ne zaman bana yapılacağının planlanmış olması beni mutlu eder. Ama benim siyasetçim, ‘Senin aşını ben yaptırdım’ derse bu bende mutsuzluk yaratıyor” dedi.

İki seçim arasında yaşananların, bir sonraki seçimde halk tarafından muhakeme edildiğini söyleyen Şahali, “Biz CTP olarak haddimizi bilen bir partiyiz. 25 milletvekiline ulaştığımızda, 25 milletvekiline sahip bir siyasi parti olarak da hareket etmeyi de biliriz. Ancak şimdiki azınlık hükümeti, hiç kimseyi yanına almadan tek başına, bir hükümdarlık gibi ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Ne muhalefetten, ne sivil toplum örgütlerinden destek alıyorlar” dedi. Biz ilk günden itibaren sorumlu siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz. Covid-19 bağlamında neler yapılmasını öneren bir yapımız oldu. Her zaman yapıcı eleştirilerimiz oldu. Siyasette tutarlılık esastır. Bugün hala yapıcı siyasetimize devam ediyoruz” dedi.