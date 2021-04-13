ŞAHİNER: “BİZİM ÇOK UZUN SOLUKLU PROGRAMA İHTİYACIMIZ VAR”

GÜNDEM KIBRIS

Ülkemizde küçük baş hayvancılık konusunda açıklamalarda bulunan Şahiner, “Büyükbaş hayvancılık gelişmiştir, ama küçükbaş hayvancılık konusunda ben çok da iyimser değilim. Bizim çok uzun soluklu bir programa ihtiyacımız var, hem küçük baş hayvancılıkta, hem de siyasette” dedi.

Lefke’de yeniden yapılmak istenen madencilik faaliyetleri ile ilgili de konuşan Şahiner, “CMC’nin ne büyük bir çevre felaketi olduğunu görüyoruz. İnsanların emeklerini ve sağlıklarını çalarak, geride bir pislik bırakarak kaçtılar. Bu sadece bizim değil, Akdeniz’in bir sorunudur. Biz yeni madencilik planı var mı yok mu bilmek istiyoruz. Sayın Arıklı da çıktı ve ‘Böyle bir plan yoktur’ dedi. Şimdi CMC’nin temizlenmesi gerekiyor. Hem de acilen” dedi.