Şahiner: Bu Hükümet Yüz Yüze Eğitimin Altından Kalkamaz

GÜNDEM KIBRIS

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, Genç TV’de katıldığı televizyon programında Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtladı.

Şehit arsalarını alamayan şehit aileleri konusunda değerlendirmelerde bulunan Şahiner, “Kermiya’da şehir arsaları vardı, o arsaların dağıtılması gerekirdi. Onu bile beceremediler. O şehit çocuğu dediğimiz insanlar da yaşlandı artık. O ihalenin de açılması lazım ve bu sorunun acilen ortadan kaldırılması lazım. Hükümetin de gerekli temasları yapıp, bu işin önünü açması gerekmekteydi. Bu insanlara can çekiştirdiler” dedi.

Eğitimin bu yıl da yüz yüze başlayamayacağını söyleyen Şahiner, “Ben bu yıl yüz yüze eğitimin olabileceğini düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrimdir. Bu hükümet yüz yüze eğitimi sürdürebilecek şekilde değildir. Bu planlama ile yüz yüze eğitimin bu yıl içinde olabileceğini düşünmüyorum. Okullardaki vakaları nasıl kontrol edeceğiz bilmiyoruz. Bu konu ciddi planlama ister. Gelişmiş ülkeler bile bu konuda ciddi zorluklar yaşıyorlar. Bu hükümetin bunun altından kalkabilecek bir yapısı yoktur” dedi.

