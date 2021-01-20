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ŞAHİNER: “MİLLETVEKİLİ, TÜM TOPLUMUN SIKINTILARIYLA İLGİLENMELİ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 10:25
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ŞAHİNER: “MİLLETVEKİLİ, TÜM TOPLUMUN SIKINTILARIYLA İLGİLENMELİ”

ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Değiştirilmesi gündemde olan Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı değerlendiren Şahiner, “Karmanın kaldırılıp da seçime gidilmesi düşünülüyorsa, komitede yer alan partilerin uzlaşısıyla geçebilir. Benim kişisel fikrim karmanın kaldırılmasıdır. Zar zor sandığa taşıdığımız seçmenin kullandığı oyların bir kısmı karmayı tercih ettiği için yandı. Bu yanan oy 16 bin civarındaydı. Bu da halkın iradesini etkiliyor. Benim tercihim de mühür artı tercihtir. Tek seçim listesi, bana göre olumlu olmuştur. Ben Lefke’den milletvekiliyim. Eğer eski sistem kalsaydı, ben otururdum bütün gün kahvede, mevlitleri, cenazeleri, doğum günlerini gezerdim. Geceleri de mekanları gezerdim yine seçilirdim, ama milletvekili tüm toplumun vekilidir. Tüm toplumun sıkıntılarıyla ilgilenmelidir” dedi.

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