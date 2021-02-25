ŞAHİNER : “ÖNEMLİ OLAN BU ÜLKENİN GELECEĞİDİR”

GÜNDEM KIBRIS

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi dönemini değerlendiren Şahiner, “Bizim önerdiğimiz kriz masası kurulsaydı, sağlık örgütleri, ekonomi örgütleri, muhalefetle ve tüm paydaşlarla birlikte kararlar alınacaktı. Umarım bundan sonrası için kurulur ve bu adımlar birlikte atılır. Şu an biriken çokça sorunlarımız vardır. Önemli olan bu ülkenin çıkarıdır, bu ülkenin geleceğidir. Elimizden geleni de yaptık ve yapmaya çalışıyoruz. ‘Toplum çıkarlarını göz önüne alırsak, birlikte mücadele edelim ve kararlar alalım’ dedik. Karşılık bulmadı bu çağrımızda” dedi.