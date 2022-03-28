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Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar

Türkiye’de hazırlattıkları sahte Belçika kimliğini yanlarına alarak ülkemize turist olarak gelen ve söz konusu sahte Belçika kimlik kartları ile Güney Kıbrıs’a geçmek isterken tespit edilen zanlılar G.A ile Ş.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Mart 2022 Pazartesi 12:23
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Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
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(Kamalı Haber)

Türkiye’de hazırlattıkları sahte Belçika kimliğini yanlarına alarak ülkemize turist olarak gelen ve söz konusu sahte Belçika kimlik kartları ile Güney Kıbrıs’a geçmek isterken tespit edilen zanlılar G.A ile Ş.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, zanlıların Sahte evrak düzenleme ve Sahte evrakı tedavüle sürme suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların 27.03.2022 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Lefkoşa'da Metehan Kara-Giriş Çıkış kapısına KKTC'den Güney Kıbrıs’a geçmek için gelen ve KKTC'de turist olarak bulunan G.A (E-44 T.C) ve Ş.A (E-52 T.C) tasarruflarında bulundurdukları ve Türkiye'de 3000 Euro para karşılığında temin ettikleri adlarına isdar olunan sahte Belçika kimlik kartlarını görevli muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle sürdüklerini anlattı.

Polis, adı edilenlerin suçüstü tutuklandığını ve tahkikatın devam etiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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