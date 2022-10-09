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Sahte para zanlılarına 3 gün tutukluluk!

Girne’de alınan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada bir otel içerisinde tespit edilen ve üzerinde yapılan aramada sahte para bulunan zanlı E. B. ve odasında sahte para tespit edilen zanlı V. T. ve suçla bağlantısı görülen zanlı İ. A. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Ekim 2022 Pazar 14:09
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Sahte para zanlılarına 3 gün tutukluluk!



(Kamalı Haber) –

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Mehmet Dağdelen olayla ilgili bulguları aktardı. Dağdelen huzurda bulunan zanlı E. B. 8 Ekim 2022 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren bir otel içerisinde yapılan üst aramasında; tasarrufunda sahte olduğuna inanılan MB35429070A ve MB59129658A seri nolu 2 adet 50 ABD dolarıtespit edildiğini söyledi. Polis olayın akabinde zanlının tutuklandığını ve yürütülen ileri soruşturmada huzurda bulunan zanlı V. T. kalmakta olduğu Girne’deki ikametgahında huzurunda yapılan arama neticesinde ise tasarrufunda KB83035452L, KB83035440L ve KB37835824L seri nolu 3 adet sahte olduğuna inanılan 50 ABD doları bulunarak emare alındığını ve zanlının suç üstü tutuklandığını söyledi. Polis ayrıca suçla bağlantısı olduğu düşünülen zanlı İ.A. de mahkeme emri ile tutuklandığını aktardı. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğu kayıp olduğuna inanılan emareler ve suçla bağlantısı olan başka şahıslarda ola bileceğini ayrıca zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edileceğinden ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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