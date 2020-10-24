Sahtekarlıkla üç kişiden 163 bin TL aldı

Polisten verilen bilgiye göre, 32 yaşındaki M.G., devlet tarafından ev ve arazi icar ettireceği vaadiyle Eylül ve Ekim’de üç kişiden toplamda 163 bin 200 TL para temin etti.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
Lefkoşa’da devlet arazisi icar etmelerine yardımcı olacağı vaadiyle üç kişiden toplam 163 bin TL aldığı gerekçesiyle bir kişi tutukladı.
Polisten verilen bilgiye göre, 32 yaşındaki M.G., devlet tarafından ev ve arazi icar ettireceği vaadiyle Eylül ve Ekim’de üç kişiden toplamda 163 bin 200 TL para temin etti.
Bahse konu şahıs tutuklandı.