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Salgın destek ödemesi yapılıyor

Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında salgın destek ödemesi yapılacağı bildirildi.

02 Temmuz 2021 Cuma 17:14
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Salgın destek ödemesi yapılıyor

Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında salgın destek ödemesi yapılıyor.

Esnaf ve Zanaatkarlar salgın destek başvuruları, esnaf.kei.gov.tr ve esnaf.yaga.gov.ct.tr adresinden 11 Temmuz saat 00.00’a kadar online olarak alınacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Esnaf ve Zanaatkarlar Salgın Destek Programı”nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen projeler arasında yer alan program olduğu kaydedildi.

Pandemi nedeniyle kapalı kalan mikro ve küçük işletmelere 15 Milyon TL finansal destek sağlanması amacıyla geri ödemesiz (hibe) olarak düzenlenen program, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEI) ve KKTC Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA) tarafından yürütülecek.

Son Güncelleme: 02.07.2021 17:19
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKKTC 2021 Yılı İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması
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