"Salgınla mücadelede son dönemeçteyiz, kıyı göründü"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, halkımızın yeni yılını kutlayarak çağrıda bulundu.

COVİD-19 ile mücadelede bugüne kadar gelinen noktanın önemine işaret eden Bakan Pilli, alınan tüm kararlar neticesinde sağlığımızı koruduğumuzu, bundan sonraki süreçte sağlığın yanında ekonomik olarak da 2021'de ülkemizde refahın artması için hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın önemli adımlar atacağını kaydetti.

Bakan Pilli'nin açıklamaları şöyle;

" COVID-19 ile mücadelemizde, bugüne kadar hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararlar, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve halkımızın kurallara uyması ve duyarlılığı sayesinde dünyada birçok Avrupa ülkesi ve hemen yanı başımızdaki Güney Kıbrıs'a göre ne kadar başarılı bir noktada olduğumuzun altını çizmek isterim.

Sağlık Bakanlığı olarak bizler önce halkımızın sağlığı diyerek adımlar attık. Bunun yanında ekonominin zarar görmemesi için de elimizden geleni yapmış bulunmaktayız. Ancak özellikle ekonomide tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılar yaşanmıştır.

Ekonomik koşullar elbette tüm halkımız için önemli unsurlardan birini teşkil etmektedir. Ancak unutmayalım ki, bizler bugüne kadar salgın nedeniyle dünyaya kıyasla çok az kayıplar vermiş durumdayız. Evlatlarımız, annelerimiz, babalarımız, sevdiklerimiz, büyüklerimiz hayattadırlar ve bundan sonra da sağlıklarını kaybetmemeleri için canla başla çalışmaktayız, çalışmaya devam edeceğiz, etmeye de kararlıyız. Bu bizim temel misyonumuzdur.

Özellikle kış aylarında olmamız nedeniyle bilindiği gibi enfeksiyon hastalıkları ve kronik hastalıklar alevlenmektedir. Kış aylarında bunların üzerine bir de COVID 19 vakalarının eklenmesi kayıpları artırmaktadır. Nisan ayına kadar olan süreç bu nedenle son derece önemlidir. Salgınla mücadelede son dönemeçteyiz, kıyı artık görünmektedir.

Dünyada aşı üretilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde de Ocak ayı içerisinde aşı uygulamasına başlanacaktır ve bu konuda gerekli tüm planlamalar yapılmıştır. Aşılanmanın başlanması ile COVID 19 mücadelesinde daha rahat bir nefes almış olacağız, o nedenle bugünleri biraz daha tedbir alarak ve sabrederek geçirmemiz gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı Şubat ayında yüz yüze yükseköğrenimin başlaması için gerekli adımları atmış bulunmaktadır. Bu sayede yükseköğretimde yaşanacak gelişmelerle ülkemize ekonomik katkılar sağlanacaktır.

Yine ülkemizin lokomotif sektörlerinden turizmin Nisan ayında yeniden canlanması için Sağlık Bakanlığı ve turizm örgütleri, aşıları yapılmış olan turistlerin ülkemize gelmesi için kararlar alacaktır. Hükümetimiz, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ortak çalışmasıyla turizmin canlanması planlamaktadır.

Aynı zamanda tüm iş yerlerimiz ve çalışanlarının sağlık açısından riskte olmamaları için aşıların yapılması sağlanacaktır.

İnşaat sektörünün gelişmesi ve yabancıların ülkemizde yatırım yapmalarını sağlamak adına sağlıkta güvenli bir ülke olmak yine hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.

Tüm sektörlerimizin yeniden canlanması, ekonomik kazancın devam etmesi için COVID-19 da iyi bir noktada olmamız gerekmektedir. Tedbirleri kısa bir süre daha arttırarak Sağlık Bakanlığı olarak hedefimiz 2021 yılını kaybetmek değil, kazanmaktır.

COVİD-19 ile ilgili en başından bu yana verdiğimiz mücadele sayesinde hepimizin gayretiyle, tüm dünyada güvenli bir ülke olmamız sayesinde, turizmden, eğitime ve sağlığa kadar ilgili tüm sektörlerde yeni yılda önemli bir ivme kazanacağımıza yürekten inanmaktayım.

Türkiye Cumhuriyeti 'nin katkılarıyla yapılan Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi COVID-19 hastaları ve her türlü acil vakaya müdahale edilebilecek şekilde tam donanımlı bir hastanedir. Bu süreçte sağlığa çok büyük katkılar sağlayacaktır.

2021 yılında 500 yatak kapasiteli Yeni Lefkoşa Hastanesi’nin temellerinin atılması, Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması, yeni Girne Hastanesi’nin hizmete girmesi ve bağımlılık tedavisine yönelik hizmet verecek AMATEM’in tamamlanması hedeflerimiz arasındadır.

Unutmayalım ki, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde bu virüs mutasyona uğramıştır. Ve yüzde 70-80 oranında hızla yayılmakta ve bulaşmaktadır. Virüs kendi kendine bir yere gitmemektedir, insan hareketiyle bir yerden bir yere taşınmaktadır . Dolayısıyla ne kadar insan hareketini ve teması azaltır ayrıca kurallara uymaya devam edersek 2021 yılı bizler için sağlıkta ekonomide güzel bir yıl olacaktır.

Sağlık Bakanlığı olarak bizler halkımızın, esnafımızın, işverenimizin kazancını göz ardı etmiyoruz, bilakis sağlıklı bir şekilde kazanmaları ve harcamaları için çaba sarf ediyoruz.

Son günlerde COVID 19 da yerel bulaş artmaktadır. Bugünlerde tedbirleri artırmazsak ve bireysel olarak herkes üzerine düşen görevi yapmazsa, yerel bulaş gittikçe artacaktır. İçinden geçtiğimiz günler bizim için çok önemlidir. Yüzdük yüzdük kıyıya geldik, okyanusta boğulmadık, kıyıda boğulmamak için hep birlikte biraz daha mücadele edip bu savaşı kazanalım.

Ben halkımızın desteği ve hoşgörüsü ile COVID-19 ile mücadelemizin başarıyla tamamlanacağına tüm kalbimle inanmaktayım.

Dünyayı derinden etkileyen bu zor günlerin geride kalarak, sağlıkta ve ekonomide 2021 yılında KKTC'yi çok daha refah ve güzel günlerin bekleyeceği bir yıl olmasını temenni ediyor, tüm halkımıza sağlıklı yıllar diliyorum.

Dr. Ali Pilli

Sağlık Bakanı