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Salgınla mücadeleyi konuştular!

Halkın Partisi, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile bir araya gelerek, salgınla mücadelede yapılabilecekleri görüştüler.

01 Şubat 2021 Pazartesi 11:41
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Salgınla mücadeleyi konuştular!

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay ile Sağlık Bakanı Ali Pilli bu sabah bir araya geldi.

Özersay ve Pilli salgınla mücadelede yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Özersay görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Özersay paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu sabah Sağlık Bakanımız sayın Pilli ve ekibiyle bir araya gelerek salgınla mücadelede yapılabilecekler konusunda Halkın Partisi olarak görüş ve önerilerimizi paylaşarak bilgi aldık. Görüşmede HP Sağlık Komitesi adına Girne vekilimiz sayın Jale Refik-Rogers
ve PM üyemiz Dt Teksen Köroğlu görüşlerimizi detaylı olarak izah ettiler. Sağlık konusunda verilen mücadeleye her türlü desteği vermeye ve yardımcı olmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

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