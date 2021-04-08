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SAMTAY VAKFI KADIN KURUCUSU SUNA ATUN’U ANDI

Vakıf Kuran Kadınlar etkinliği altında dün Gazimağusa’da SAMTAY VAKFI’nı ziyaret eden Vakıflar Başkanı Durali Aylar, Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter adı altında Suna Atun’u anma töreni gerçekeşti.

08 Nisan 2021 Perşembe 16:33
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SAMTAY VAKFI KADIN KURUCUSU SUNA ATUN’U ANDI

Törende SAMTAY VAKFI’nın kuruluş nedeni anlatıldıktan sonra Sunat Atun kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Sunat Atun’un konuşmasında;

“ Vakıf kurucuları arasında yer alma şerefine nail oldum. Annem Mağusa sevdalısı bir kadındı. Babam ise her zaman destek olmuş, projelerinde ile kendisiyle birlikte yer almış ve projelerin gerçekleştirmesinde büyük katkılar sağlamış birisidir. Vakfımız aile statüsüne sahip olmaktadır.

SAMTAY Vakfı’nın Kuruluşu’nda ve özellikle ilk 15 yılında ve annemin vefatından sonrasında da katkıları olan Bülent Fevzioğlu’na da anmadan geçmek mümkün değildir.

Mağusa sevdalısı oluşundan ve 90’lı yıllarda kurmuş olduğu eski Mağusa’yı Koruma Ve Yaşatma Derneğinden köklerini alır.

Rahmetli annemin yayınladığı kitaplara da baktığımızda birçok değişim ve dönüşüme tanıklık eder. Kıbrıs Türk Kültürünün içinden geçtiği değişim ve dönüşümler Mağusa Suriçi’nede yansımıştır. Çalışmalarında vakıflaştırma ihtiyacı duydular. Çünkü Vakıf demek hem insanlara kazandırmak ve ebedi hale getirmektir.

Sunat Atun’un konuşmasından sonra Asu Atun konuşmaya devam etti.

“Anma töreninde birlikte olmanın çok kıymetli olduğunu belirten Asu Atun, Sunat ATUN’un söylediklerine katılarak konuşamalara devam edildi.

Vakıf İdaresi Müdürü İbrahim Benter’in yaptığı konuşmada;

“Yıllar geçmesine rağmen iyilikleri hatırlıyoruz. Çünkü kimseler etrafa iyilik yapmışlar, sevgi saçmışlar, başka insanların dertleriyle dertlenmişler, çözüm bulmaya çalışmışlardır. “ diyerek sözünü tamamladı.

İbrahim Benter’in yaptığı konuşmanın ardından konuşmalar tamamlanarak anma töreni sona erdi.

(MHA)

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