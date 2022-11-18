Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, KKGDUB Başkanı Kutay Ramiz, Yazman Gizlem Öke ve Sayman Mustafa Süzal, Maliye Bakanı Alişan Şan’a birliğin amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.



RAMİZ

KKGDUB Başkanı Kutay Ramiz, KKTC’de gayrimenkul değerleme konularında uluslararası standartlarca kabul görmüş yöntem, veri analizi ve piyasa koşullarını temel alan, profesyonel, bağımsız ve tarafsız raporlama yapılmasına öncülük ettiklerini vurgulayarak, şeffaf bilgilerin ortaya çıkabilmesi için bu alanda lisanslı profesyonel hizmet verilmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

ŞAN

“Özel sektörün finansmana erişimi kolay olmalı” diye söze başlayan Maliye Bakanı Alişan Şan, ancak bunun için bir takım standartların olması gerektiği söyledi.

Bakan Şan, örneğin, mükellefiyetlerini zamanında yerine getiren işletmelerin puantajı olması gerektiğini ve notları yüksek olan yatırımcı ve işletmecilerin ipoteği yetmese bile bu finansmana erişiminin sağlanmasının elzem olduğunu kaydetti.

İşletmeler ve finansal açıdan bunun çok önemli olduğunu kaydeden Maliye Bakanı Alişan Şan, bu tip düzenlemelerin bir çarpan etkisi yaratacağını, iş yaşantısı ve ülkenin Gayrisafi Millî Hâsılasının bile değişebileceğine inanç belirtti.

Maliye Bakanı Alişan Şan, tüm paydaşlarla olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği ile de daima diyaloga ve işbirliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.