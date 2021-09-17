Sanatçılar Asya bebek için şarkı söyleyecek

SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavisine yardımcı olmak için 17 sanatçı Girne Amfi Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak.

‘Asya için +1’ sloganıyla birlikte 27 Eylül tarihinde düzenlenecek olan konserlerin giriş ücreti ise 50 TL olarak belirlendi.

Saat 20.00'de başlayacak olan konserden elde edilen tüm gelir ise Asya bebeğe bağışlanacak.

Minik Asya için konser verecek sanatçılar ise şöyle:

Ahmet Evan, Cahit Kutrafalı, Cemre Arca, Çağıl İşgüzar, Derviş İşgüzar, Emre Yazgın, Eril Cambaz, Ersen Sururi, Fuat Kutrafalı, Gürhan Nuray, Hüseyin Kırmızı, Kadir Evre, Okan Ersan, Serhan Candaş, Süleyman Todd’s Akosman, Türkan Kürşad, Ziya Başkal.