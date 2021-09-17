Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi

Sanatçılar Asya bebek için şarkı söyleyecek

SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavi masraflarına yardımcı olmak için 17 sanatçı 27 Eylül'de Girne Amfi Tiyatrosu’nda konser verecek.

17 Eylül 2021 Cuma 20:30
152 Okunma
Sanatçılar Asya bebek için şarkı söyleyecek

SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavisine yardımcı olmak için 17 sanatçı Girne Amfi Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak.

‘Asya için +1’ sloganıyla birlikte 27 Eylül tarihinde düzenlenecek olan konserlerin giriş ücreti ise 50 TL olarak belirlendi.

Saat 20.00'de başlayacak olan konserden elde edilen tüm gelir ise Asya bebeğe bağışlanacak.

Minik Asya için konser verecek sanatçılar ise şöyle:

Ahmet Evan, Cahit Kutrafalı, Cemre Arca, Çağıl İşgüzar, Derviş İşgüzar, Emre Yazgın, Eril Cambaz, Ersen Sururi, Fuat Kutrafalı, Gürhan Nuray, Hüseyin Kırmızı, Kadir Evre, Okan Ersan, Serhan Candaş, Süleyman Todd’s Akosman, Türkan Kürşad, Ziya Başkal.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de 237 can kaybı, 27 bin 692 yeni vaka
Türkiye’de 237 can kaybı, 27 bin 692 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 153 yeni vaka!
Güney Kıbrıs’ta 153 yeni vaka!
Ünal Üstel, Ercan Havalimanı’nda AdaPass uygulamasıyla ilgili incelemelerde bulundu
Ünal Üstel, Ercan Havalimanı’nda AdaPass uygulamasıyla ilgili incelemelerde bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim