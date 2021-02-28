“SANAYİCİLERİMİZİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI”

“Aşı programı, Sosyal Sigorta İşveren Payı Desteği, Enerji Girdi Maliyetlerinin Desteklenmesi, Finansman Kaynaklarına Erişim, Kısmi Çalışma Düzenlemesi ve Kira Muafiyeti” başlıklarından oluşan 6 maddelik öneri hazırlayan KTSO, istihdamın ve üretimin devamı için Başbakan ve ilgili bakanlıkların önerilerini dikkat alıp değerlendirmesini ve sonuçlandırmasını istedi.

Sanayi Odası, “Karar almakta gecikilen her bir günün, sadece ekonomiye değil sosyal yapıya da geriye dönüşü olmayan zararlar vereceği unutulmamalı ve sanayicilerimizin sabrının taştığı gerçeği gözden kaçırılmamalıdır” açıklamasında bulundu.

Yazılı açıklamasında, halkın neredeyse bir yıldır pandeminin sağlık ve ekonomi üzerinde yarattığı yıkımla mücadele ettiğini belirten KTSO, ancak pandemi süresince ülkeyi yönetenler tarafından ne sağlık ne de ekonomi için planlı ve uygulanabilir kısa-orta-uzun vadeli bir eylem planı oluşturulduğunu, kararların özel sektör göz ardı edilerek günübirlik alındığı eleştirisi yapıldı.

“SANAYİ SEKTÖRÜNE VERİLEN ÖNEM SÖYLEMDE KALDI”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yerli üretimin önemi tüm siyasiler tarafından sürekli dile getirilse de, sanayi sektörüne verilen önem sadece söylemde kalmakta, eyleme dönüşmemektedir.

Sanayicilerimiz, söylemler yerine somut destekler beklemektedir. Ülkemizdeki tüm bürokrasiye, belirsizliğe, kararsızlığa rağmen, yıllardır dişini tırnağına takarak fabrikalarını korumaya çalışan sanayicilerimizin dayanacak gücü kalmamıştır.

Tüm sorunlara rağmen istihdamlarını koruyan sanayicilerimiz, üzülerek belirtmek isteriz ki işçilerini durdurmak, fabrikalarını kapatmak noktasına gelmişlerdir.”

KTSO’nun, üyeleri ile yaptığı istişareler sonucunda hazırladığı belirtilen önerileri şöyle:

1-Aşı Programı: Çalışma hayatının normale dönmesi ve ekonominin ayağa kaldırılması için Hükümetin birincil önceliği toplumun genelinin ivedi şekilde aşılanması olmalıdır. En geç Mayıs ayında toplum genelinde aşılanmanın tamamlanabilmesi amacıyla aşı temini ve bilimsel bir aşılama programının uygulanması konularında gerekli tüm adımlar atılmalıdır.

2-Sosyal Sigorta İşveren Payı Desteği: Önceki Hükümet tarafından taahhüt edilen sosyal sigorta işveren payı desteğinin, taahhüt edildiği gibi devam etmesi gerekmektedir.

3-Enerji Girdi Maliyetlerinin Desteklenmesi: Hükümet tarafından sözlü olarak beyan edilen 25 kuruşluk elektrik teşvikinin devam ettirileceği yönündeki karar, Resmi Gazete’de yayımlanmalı ve yürürlüğe konmalıdır. 25 kuruşluk elektrik teşviki 2021 yılı boyunca sağlanmalıdır.

4-Finansman Kaynaklarına Erişim: İşletmelerin yükümlülüklerini karşılayabilmesi için finansman kaynaklarına uygun koşullarda ulaşım konusunda destek sağlanmalıdır.

5-Kısmi Çalışma Düzenlemesi: Düşen iş hacimleri göz önünde bulundurularak, işten çıkarılmaların önüne geçilmesi için Mayıs 2020’de uygulanan kısmi zamanlı çalışma düzenlemesi yeniden uygulanmalıdır.

6-Kira Muafiyeti: Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren sanayicilere 2021 yılı için kira muafiyeti sağlanmalıdır.”

Açıklamada, sanayiciler destek beklerken, sosyal sigorta işveren payı desteği örneğinde halihazırda verilmiş bir desteğin kırpılmasının kabul edilebilir olmadığı kaydedildi.

Sanayicilerin, ani değişiklikle destek kırpılınca neye uğradığını şaşırdığı ifade edilen açıklamada, “Sosyal sigorta işveren prim desteğinde yapılan değişikliğin yaratacağı yıkım, ne yazık ki önümüzdeki dönem ortaya çıkacaktır” denildi.