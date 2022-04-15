Künye
Kıbrıs 16
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aynı sapıklığı 2018'de de yapmış
Aynı sapıklığı 2018'de de yapmış
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
Flaş Haber
Akdeniz'de deprem!
Kapat

Sanayide korkutan yangın!

Gece yarısı Gazimağusa’da, Büyük Sanayi bölgesinde yangın meydana geldi.

15 Nisan 2022 Cuma 11:53
111 Okunma
Sanayide korkutan yangın!

Polisten verilen bilgi şu şekilde:

15.04.2022 tarihinde saat 00:05’de Gazimağusa’da, Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir oto garaj içerisinde, muhtemelen şarjda takılı bırakılan pillerinin aşırı ısınıp patlaması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, iş yeri içerisinde bulunan 3 adet bilgisayar, muhtelif araç yedek parçaları, tamir aletleri, sandalyeler, kapılar ve bir araç tamamen, diğer bir araç ise kısmen yanmış olup, binanın tüm elektrik tesisatı ile taşıyıcı profil demirleri ısıdan zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev anlaşma sağlanarak sona erdi
Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev anlaşma sağlanarak sona erdi
“ İki devlet tek millet” vurgusu!
“ İki devlet tek millet” vurgusu!
“Reşat Bey” arpası tescillendi
“Reşat Bey” arpası tescillendi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim