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Saner: “8 konu üzerinde değişiklik istedim”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Günaydın Haber Kıbrıs programında UBP kurultayı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

07 Eylül 2021 Salı 14:42
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Saner: “8 konu üzerinde değişiklik istedim”

Başbakan Ersan Saner, hükümet işlerinden dolayı kurultay çalışmaları yapamadığına dikkat çekerek, “Aday arkadaşlar daha rahatlar ve seçim gezileri yapıyorlar. Ben ise görevimin başındayım ”dedi.

“8 konu üzerinde değişiklik istedim”

UBP’deki tüzük değişikliği hakkında konuşan Saner, 'Kurultay yapılma süresinin 2 yıldan 3 yıla yükseltilmesi, 3 kez oy kullanmayan üyenin üyeliğinin düşürülmesi, oy kullanabilme süresinin 180 günden 170 güne düşürülmesi, genel başkan yardımcılığına geçilmesi, parti sekreterinin kurultaya götürmesinin netleşmesi ve 12 binden 17 bine çıkan üye nedeniyle kurultayın 6 ilçede yapılmasını' istediğini söyledi.

“Cumhurbaşkanı, UBP adaylarını toplantıya çağırdı”

Saner, tüzük değişikliğiyle ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP adaylarıyla ile görüştüğüne dikkat çekerek, “Zorlu Töre karşı çıktı. Tatar, '6 ilçe zor 2 ilçede yapılsın' dedi. Diğer 2 arkadaş ile birlikte tolantıdan uzlaşarak çıktık. Tatar, 'Genel başkan yardımcılıklarından vazgeçin' dedi. Genel başkanlıktan vaz geçtim ve kurultayın 2 ilçede yapılmasına razı olduk” diye konuştu.

“İlçe başkanlarının çoğu 6 ilçeye olumlu bakıyor”

Pandemi döneminde olunması ve üye sayısının 17 bine ulaşması nedeniyle kurultayın 6 ilçede yapılmasını istediğini ancak 2 ilçede yapılması konusunda uzlaşıya vardıklarını anlatan Saner, “Herkes rahatça oy kullanabilsin diye kurultayın 6 ilçede yapılmasını istedik. İskele ve Mağusa ilçe başkanlarının görüşü olumlu. Girne ilçe başkanı nötr, Lefkoşa ve Güzelyurt ise olumsuz. İlçe başkanları, gerek pandemi gerekse ulaşım nedeniyle üyelerinin kendi bölgelerinde oy kullanmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Kurultayın 6 ilçede yapılması kararının MYK ve PM’den geçtiğini ancak adayların halen daha karşı çıktığını anlatan Saner, “Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçimlerde 6 ilçeyi mi geziyor yoksa divanlara güven mi yok? Parti meclisinin onayına rağmen 2 ilçede yapılmasına onay verdik. Alınan karara rağmen halen daha kurultay 2 ilçede mi yoksa Lefkoşa’da mı yapılacak diye tüzük kurultayı yapılacak. Kurultayda 17 bin kişiyi bir yere toplamak istemezken, Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu değişiklikler için binlerce kişinin biraraya geleceği tüzük kurultayı yaptırmak istiyor ”dedi.

“Erken seçime parti başkanı olarak gitmek istiyorum”

Meclis açılamazsa kurultaya mı yoksa erken seçime mi gideceksiniz sorusunu yanıtlayan Saner, “2022 yılında Nisan ayında genel başkan olarak seçime gitmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Adaylıktan çekilen ve karşıma çıkmayanlar şimdi yine aday”

Atanmış başkan olarak eleştirilmesine anlam veremediğini anlatan Saner şöyle konuştu:

“Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçilince, parti başkansız kaldı. Bugüne kadar partiyi kurultaya hep genel sekreterler götürdü. Hal böyle iken adaylar olağan kurultaya gidene kadar olağanüstü kurultay yapmak istediler. Kurultaya gidildi ancak süreç tamamlanamadı. Adaylar seçimden çekildi. Sonra olağanüstü kurultay yaptık. Benim için atanmış başkan diyorlar peki o dönemde neden aday olmadılar. Vadili’den bir arkadaş aday olmak istedi onun dışında aday çıkmadı. Adaylıktan çekilen adaylar şimdi yine aday. Başkanlık yaptığım süre boyunca adaylar bana destek olmadı. Cumhurbaşkanı önünde söz veriyorlar parti meclisinde farklı hareket ediyorlar. Yarım bırakılan süreci tamamlayacağım. İnadım ve ısrarım bu yüzdendir"

“Herkes değişikliklerin yapılması gerektiğine inanıyor ancak inat yapıyorlar”

UBP’yi geleceğe taşımak için değişikliklerin yapılması gerektiğini savunan Saner, “Partinin DNAsını biliyorum bu nedenle partiyi geleceğe taşımak için değişiklikler yapılmalı. Herkes değişikliklerin yapılması gerektiğine inanıyor ancak inat yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 07.09.2021 16:43
Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerUBP
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