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Saner: “Acil durum hastanesi kazandırma çalışmaları tamamlandı”

UBP Genel Sekreteri Saner, ülkeye bir acil durum hastanesi kazandırma çalışmalarının tamamladığını ve bu hastanenin yapılacak 500 yataklı hastaneden ayrı olacağını belirtti.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:19
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Saner: “Acil durum hastanesi kazandırma çalışmaları tamamlandı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada olduğunun altını çizdi. Saner, sağlığın yanı sıra, ekonomik anlamda da hükümetin sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

BRT’de yayınlanan Haber Masası programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ersan Saner, hükümetin Covid-19’un tüm sıkıntılarına rağmen ekonomik anlamda iyi durumda olduğunu belirtti. Hükümetin sağlık konusunda yaptığı çalışmalara da değinen Bakan Saner, ülkeye bir acil durum hastanesi kazandırma çalışmalarının tamamladığını ve bu hastanenin yapılacak 500 yataklı hastaneden ayrı olacağını kaydetti.

Açıklamalarında Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine de değinen Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bugüne kadar yapılan 8 anketin 7’sinde Tatar ve Akıncı’nın ikinci turda yarışacağının tespit edildiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisinin en büyük hedeflerinden birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak olduğunu vurgulayan Saner, bu hedeften de asla dönmeyeceklerini de ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi
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