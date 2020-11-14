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Saner Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 13:40
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Saner Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Saner mesajında şunları kaydetti:

“ Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesinin, egemenliğin ifadesi olan Devletimizin kuruluşunun 37’nci yıldönümünde coşkulu ve gururluyuz.

 Devletimiz en zor koşullarda bile ‘ özgürlük ve bağımsızlık’ benim karakterimdir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyerek şanlı bir varoluş ve özgürlük mücadelesi veren Kıbrıs Türk Halkı’nın emeğinin, özünün yansımasıdır.

Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında verdiğimiz özgürlük, egemenlik ve güvenlik mücadelesi henüz bitmemiştir.

Maalesef Rum komşularımız hala 1974 öncesine dönüşün hayali içinde olup, bizden istemleri değişmemiştir.

Hedefleri Türkiye’yi Kıbrıs’tan tamamıyla çıkarmak, bizi azınlık durumuna düşürmek ve Yunan hegemonyasını tüm Kıbıs’a yaymak, Ege ve Doğu Akdeniz’deki Türk varlığını, Türk haklarını silmektir.

Ulusal Birlik Partisi olarak ülkemizin içinde ve dışında Devletimizin aleyhine oynan oyunun farkındayız ve bunlara karşılık her türlü mücadeleyi vermeye, KKTC’nin devamı için özveride bulunmaya hazırız.

Ulusal Birlik Partisi olarak, Rum oyunlarının tamamen tarihe karışması için güçlü bir sosyo-ekonomik yapıya sahip olmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Bugüne kadar, pek çok şey başardık. İnanıyorum ki yapacağımız çalışmalar ve Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile arzulanan ekonomik büyümeyi, reformları gerçekleştirme imkanı bulacağız.

Cefakar, vefakar, çalışkan, iyi yetişmiş Kıbrıs Türk Halkı, güçlü, demokratik, şeffaf, kalkınmış, yaşam kalitesi yüksek bir Devlet çatısı altında yaşamayı hak ediyor.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı candan kutluyor, Devletimizim kuruluşuna katı sağlayan başta kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve özgürlük mücadelemiz lideri Dr.Küçük olmak üzere ebediyete intikal etmişleri rahmetle, aramızda olanları sevgiyle anarım.

Müsterih olsunlar. Kıbrıs Türk Halkı bir Devlet sahibi olmanın, özgürlük ve güvenliğin ne demek olduğunun bilincindedir ve geri adım atmayacaktır.

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