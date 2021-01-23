SANER: “CYPFRUVEX, ÜRETİCİNİN ZARAR GÖRMEMESİ VE FİYAT KONTROLÜ İÇİN DENGE UNSURU”

Başbakan Ersan Saner, Cypfruvex’in üreticinin zarar görmemesi ve fiyatları kontrol altında tutmak için denge unsuru olmak yönünde ciddi çaba sarf ettiğini belirterek, hükümet olarak Cypfruvex’in bu tavrını desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan Saner, bugün Güzelyurt bölgesinde bir dizi temasta bulunuyor.

Başbakan Saner’e Güzelyurt temasları çerçevesinde Özel Kalem Müdürü Özder Fidaner, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eşlik ediyor.

Güzelyurt temaslarına Kalkanlı’daki Cypfruvex tesisleri ziyaretiyle başlayan Başbakan Ersan Saner, daha sonra UBP Güzelyurt İlçe Binası, Güzelyurt Açık Pazar yeri ve Kalyoncu narenciye Paketleme tesislerini gezdi.

Başbakan Saner, Cypfruvex’i ziyaretinde buradaki çalışmalarla ilgili olarak Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Başbakan Saner, ayrıca tesisleri gezerek paketleme çalışanlarının sıkıntılarını dinledi.

Başbakan Saner, buradaki açıklamasında, sarı altın olarak bilinen narenciyede hasadın başladığına işaret ederek, üretici sorunlarını yerinden gözlemlemek ve Cypfruvex’in pazarlama çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde bulunmak için bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Bu yıl ürünün bol olduğunu ve Cypfruvex’in üreticinin zarar görmemesi ve fiyatları kontrol altında tutmak için denge unsuru olmak yönünde ciddi çaba sarf ettiğini kaydeden Başbakan, hükümet olarak Cypfruvex’in bu tavrını desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Saner, Cypfruvex’in katalizör görevi görüp fiyatları en üst düzeyde sağlayacağına inanç belirterek, üreticilerin 2021 hasat döneminin bol kazançlı olmasını diledi.

Başbakan Saner, Cypftuvex’in ardından UBP Güzelyurt İlçe Binası ve ardından Güzelyurt Açık Pazarı gezerek, vatandaşlarla sohbet etti, sorunları dinledi.