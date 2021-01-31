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Saner: Hasarların karşılanması için gerekli destek verilecek

Ülkemizi dün akşam etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur bazı bölgelerde büyük hasarlara yol açtı. Birçok ev ve ağıl fırtınadan zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu.

31 Ocak 2021 Pazar 12:18
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Saner: Hasarların karşılanması için gerekli destek verilecek

Ülkemizi dün akşam etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur bazı bölgelerde büyük hasarlara yol açtı. Birçok ev ve ağıl fırtınadan zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu.

Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte, Yeniboğaziçi’nde incelemelerde bulundu. Saner BRT’ye yaptığı açıklamada meydana gelen aşırı yağış ve fırtınanın ciddi hasarlar yarattığını kaydederek, hasarların karşılanması için gerekli desteğin verileceğini bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, bu gibi olaylarda tarım ve hayvancının yanında daha fazla olabilmek adına tüzük çalışması yapmakta olduğunu da sözlerine ekledi.

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