Saner: “Ortamın çok iyi olduğunu görüyorum, istatistikler ortada”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, eleştirilerin boş olduğunu, istatistiklerin ortada ve apaçık olduğunu dile getirerek ülkemizde ortamın çok iyi olduğunu gördüğünü ifade etti.

“Sonuçta bir istatistik var: Dünyaya baktığımızda ülkemizin iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum” diyen Saner, mücadelede iki bacak olduğunu “hükümetin idari kararları ve sahada pandemi ile savaş veren başta sağlık çalışanları polis, itfaiye ve sivil savunmamız… Aslı olan ve olmayan haberlerle kimse özellikle UBP’ye çamur atma lüksüne sahip değil” sözleriyle dile getirdi.

BRT ekranlarında konuşan Genel Sekreter Hamza Ersan Saner, “Bu süreç başladı başlayalı 40 gün oldu. Herkese birlik çağrısı yapıyorsak önce biz buna, siyasiler olarak sahip çıkacağız. Biz örnek olacağız… Siyaset yapmak lüksümüz yok bu şatlarda… Tatbikî eleştiriler olacak” dedi.

“ÖLÜM ORANI YÜZDE 4 GÖRÜLSE DE REALİTEDE 2’DİR; ORTADA CİDDİ BİR BAŞARI VARDIR”

Tüm dünyanın bu pandemiye karşı ciddi bir mağlubiyetle başladığını söyleyen Saner, şöyle devam etti;

“Burada istatistik konuşur: Gerçekten ülkemiz adına ülkemiz adına ortamın çok iyi olduğunu görüyorum. Ülkelerin verileri ortada. İlk vaka bizde görüldüğünde dünyada enfekte olup ölen sayısı 10 da üçtü… Tedavi olan yüzde 43’tü ki bu hızla yüzde 20’lere geriledi.

Bu sayı dramatik bir şekilde değişmeye başladı, daha vahim bir hal aldı. İyileşen insan sayısı bugün bizde yüzde 77’dir. Bu kategoride yüzde 50’yi gecen Brezilya Almanya İsveç ,Avustralya var. Şimdi düşünün ki enfekte olan insan sayımız yüzde 80 oranda evdedir.

Ölüm oranı yüzde 4 görülse de realitede 2’dir. Ortada ciddi bir başarı vardır. Güneyde enfekte olup iyileşen sayısı 10,56 dır. Tüm bunları ortaya koyduktan sonra nerde eksik yaptıysak elbette konuşacağız. Ama bu veriler ışığında takdir de gerekir” ifadelerini kullandı.

“HANGİ KARARLARI ÖNCEDEN ALACAKTIK DA BU GÜNLERE GELMEYECEKTİK?”

Saner, “Gerekli önlemler alınmadı diyenlere katılmamız mümkün değil. Charter uçuşları 10 Mart durdurmayı ilk konuştuğumuz gündür… Bu denli erken. Hangi kararları önceden alacaktık da bu günlere geldik? Her şeyi istatistiğe göre tarihe göre konuşalım. Birbirimizle uğraşmayalım, pandemi ile uğraşalım” dedi.

“SANAT YAPACAĞIM DİYE KİŞİSEL DEĞERLERİNİZİ RENCİDE EDEMEM”

Saner, Başbakan Tatar’ın Senih Çavuşoğlu’nu şikâyeti üzerine yapılan tartışmalara ilişkin ise Her ne kadar mizah olursa olsun kişinin şahsını ciddi şekilde rencide edecek bir şeyin de rahatsız edici olduğunu ifade etti ve herkesi empatiye davet etti.

Saner, “Sanat yapacağım diye kişisel değerlerinizi rencide edemem” dedi.

Kıbrıs Postası - Vatan Mehmet