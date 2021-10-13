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Saner: Tek başına iktidara yakınız

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, bölge ziyaretlerinde büyük ilgi görmeye devam ediyor.

13 Ekim 2021 Çarşamba 09:20
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Saner: Tek başına iktidara yakınız
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Saner, kendisine eşlik eden gönüllü partililerle birlikte Mesarya’nın bazı köylerini ziyaret etti.

Ersan Saner, ziyaretlerinde kendisini karşılayan bölge halkı ile bir araya geldi.

Vatandaşların çeşitli konulardaki görüşlerini dinleyen Saner, hükümet çalışmaları ve kurultay ile ilgili düşünce ve beklentilerini paylaştı.

Saner, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinin en büyük simgelerinden UBP’nin 46. yılını büyük bir onur ve gururla geride bıraktığını söyledi.

KKTC’nin, UBP’nin ve Kıbrıs Türk Halkı’nın çok daha güzel, refah ve aydınlık dolu bir geleceği hak ettiğini vurgulayan Saner, bunun için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Saner, “Bu halk herşeyin güzelini hak ediyor. Böylesi bir ortamda, Mevcut hükümeti kurarar, elimizden geleni yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Biz onlar gibi görevden kaçmayız. Halkımızın, partimizin verdiği görevi, yine halk için yerine getirmeye çalışırız. Bu kurultayı başarıyla geçip, istikrarlı bir siyasi yapı için, tek başına iktidar hedefiyle hep birlikte yola çıkacağız. Her gittiğim bölgede, insanımızdan gördüğümüz ilgiye bakılırsa, tek başına iktidar hedefi, çok da uzak bir ihtimal görünmüyor. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
UBP
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