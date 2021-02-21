Saner: “UBP kurultayı Ekim ayında yapılacak"

Başbakan Ersan Saner, UBP kurultayının mevcut pandemi şartlarında mümkün olmadığına dikkat çekerek, kurultayın Ekim ayında olacağını söyledi.

“Mevcut pandemi ortamında kurultaya gitmemiz zor...” diyen Saner, Mart ayı içinde Genel Sekreter’in belirleneceğini ve ardından kurultayın Ekim ayında olacağına dikkat çekti.

Salı Günü Meclis’te grup toplantısı yapacağına da dikkat çeken Başbakan Saner, “UBP disiplini içinde milletvekillerinin toplantılara katılmama gibi bir tavrı olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.