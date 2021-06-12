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Saner: Ülkeye gelecek çift aşılı yolculardan girişte PCR testi istenmeyecek

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başbakan Ersan Saner’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

12 Haziran 2021 Cumartesi 08:34
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Saner: Ülkeye gelecek çift aşılı yolculardan girişte PCR testi istenmeyecek

Birlik Başkanı Menteş Aytaç, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirdikleri eylemin ardından, Hükümetin verdiği tüm sözleri tutarak taleplerini karşıladığını belirtti, Başbakan Saner’e teşekkür etti.

Başbakan Ersan Saner de Covid-19’dan dolayı ülkedeki tüm sektörlerin sıkıntı yaşadığını ancak Hükümetin sıkıntılara çare üretmeye devam ettiğini kaydetti.

KKTC’nin aldığı tedbirler sayesinde pandemiyi büyük oranda aştığını belirten Saner, bu konuda dünyada ilk sıralarda olduklarını, yakın zamanda risk kodunun da yeşile döneceğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Covid-19’un yaralarını sarmayı sürdürdüklerini belirterek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesiyle gerçekleştirdiği görüşme neticesinde yeni kararlar ürettiklerini ifade etti.

Saner, önümüzdeki günlerde Ercan ve adadaki geçiş kapılarından KKTC’ye giriş yapacak çift aşılı yolculara girişte PCR testi yapılmaması yönünde karar ürettiklerini söyledi.

Saner, ülkeye gelecek yolcuları QR koduyla takip edeceklerini de dile getirdi.

Saner, halkı aşılamayı sürdüreceklerini kaydederek,Eylül ayına kadar öğretmenleri de aşılayarak yüz yüze eğitimi başlatma hedefinde olduklarını  belirtti.

Başbakan Saner konuşmasında yürütülen projelerle ilgili de bilgi verdi.

Saner, ülkenin kalkınmasını sağlayacak projelerin de hız kesmediğini belirttiği konuşmasında, 20 Temmuz’da Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunu açma hedefinde olduklarını ardından Bafra bölgesinden başlayarak Karpaza kadar gidecek yolu tamamlayacaklarını sonrasında ise Değirmenlik Girne Dağ Yolu projesini  hayata geçireceklerini kaydetti.

KKTC’nin kalkınmaya devam edeceğini dile getiren Saner, hayvancının sütünün dökülmemesi ve yem fiyatlarının iyileştirlmesi için yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını da duyurdu.

 
        
        
     

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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar BirliğiErsan Saner
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