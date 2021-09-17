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Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı

Girne Adli Şube’de polislere bağırıp hakaret eden H.B tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

17 Eylül 2021 Cuma 09:26
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Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı

(KAMALI HABER)

Girne Adli Şube’de polislere bağırıp hakaret eden H.B tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Çetinkaya, zanlının önceki gün Girne Adli Şube içerisinde 223 promil alkollü içki tesiri altında kendisini Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürdüğü için görevli polis memurlarına bağırdığını, “Siz kimsiniz beni hastaneye götürüyorsunuz. Allah hepinizin belasını versin” dediğini anlattı.

Polis, zanlının sarhoşluk ve rahatsızlık verme suçlarından tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının herhangi bir sabıkası bulunmadığını ve Mimar olduğunu ifade eden polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme 50 bin TL kefalet senedi imzalanması, yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 17.09.2021 09:33
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