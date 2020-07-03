"Sarhoştum galiba"

Mağusa’da 27 Haziran tarihinde saat 06:40 sıralarında bir köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunun bir işletmenin güvenlik kameralarında görülmesinin ardından polise yapılan şikayet üzerine tespit edilip tutuklanan 71 yaşındaki İsmail Çelik bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından TC vatandaşlığının yanında KKTC vatandaşlığı da bulunması nedeni ile teminat koşulları ile serbest bırakılması uygun görülen zanlı, mahkemenin uygun gördüğü teminat koşullarını yerine getiremediği için cezaevine gönderildi.

Mahkeme, zanlı Çelik’in yurt dışına çıkışının yasaklanıp seyahat belgelerine el konulmasının yanında 6 in TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 75’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vermişti.

Kefil bulamayıp teminat koşullarını sağlayamayan zanlının söz konusu teminat koşullarını yerine getirinceye değin veya her halukarda 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Mahkemede konu ile ilgili ifade sunan polis memuru Mehmet Keleş, zanlı İsmail Çelik’in 27 Haziran tarihinde saat 06:40 sıralarında Bahriyeli Sokak’ta kurt kırması köpekle kamera kayıtlarına yansıyan davranışları sureti ile hayvanla cinsi münasebette bulunma, ahlak ve adaba aykırı harekette bulunma ve uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu açıkladı. Zanlının kamera kayıtlarından tespit edilen eşkalinin üzerine Mağusa’da tespit edildiğini belirten Keleş, zanlının poliste gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve aleyhine getirilen davalarını da kabul ettiğini açıkladı.

3 YILA KADAR HAPİSLİK CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR

İddia Makamı adına davayı yürüten savcı Fırat Kızıltunçlar, suçun toplumda ciddi bir infiale neden olduğunu belirtti.

Suçun ciddiyetine dikkat çeken Kızıltunçlar, söz konusu suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında olmadığını ve söz konusu suç için 3 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirtmişti. Savcı Kızıltunçlar ceza üst sınırının göz önünde tutularak zanlının teminata bağlanmasını talep etmişti.

SARHOŞ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Mahkemede avukatı bulunmaması nedeni ile kendisi söz alan zanlı, “sarhoştum galiba” diyerek kendisin savunmuştu.

KIBRIS POSTASI