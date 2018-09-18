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Sarıçizmeli İtalya yolcusu…

18 Eylül 2018 Salı 12:38
Sarıçizmeli İtalya yolcusu…

Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağ Koordinatörü, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, İtalya’nın Torino kentinde, 20-24 Eylül tarihleri arasında, Cittaslow ağ başkanlarının koordinasyon toplantısına katılacak. 

Mehmetçik Belediyesinden verilen bilgiye göre, Sarıçizmeli aynı tarihler içerisinde Terra Madre Fuarı’na (Terra Madre-Salone Del Gusto) da katılarak bölgeyi ve ülkeyi temsil edecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Cemil SarıçizmeliHaberKKTC
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