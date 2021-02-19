Sarıçizmeli: Mehmetçik’te yapılan 416 testin tümü negatif

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli BRT’de yayınlanan Manşet + programında açıklama yaptı.

Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediye sınırları içinde dün 416 kişinin tarandığını ve tümünün negatif çıktığını söyledi.

Sarıçizmeli, Karantinada bulunan temaslılarında test sonuçlarının negatif olduğunu belirterek, pozitif vakaların ise sağlık durumlarının iyi olduğunu vurguladı.

Sarıçizmeli, belediyenin aldığı tedbirler ve vatandaşın kurallara uymasından dolayı yeni vaka çıkmadığını anlattı.

Karantinada olan ancak test sonuçları negatif çıkan belediye çalışanlarının da aşılandığını belirterek, 50 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlandığını kaydetti.

Sarıçizmeli, 65 yaş üzeri 300’e yakın vatandaşın aşılandığını sözlerine ekledi.