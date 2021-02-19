Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı

Sarıçizmeli: Mehmetçik’te yapılan 416 testin tümü negatif

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli BRT’de yayınlanan Manşet + programında açıklama yaptı.

19 Şubat 2021 Cuma 10:38
507 Okunma
Sarıçizmeli: Mehmetçik’te yapılan 416 testin tümü negatif

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli BRT’de yayınlanan Manşet + programında açıklama yaptı.

Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediye sınırları içinde dün 416 kişinin tarandığını ve tümünün negatif çıktığını söyledi.

Sarıçizmeli, Karantinada bulunan temaslılarında test sonuçlarının negatif olduğunu belirterek, pozitif vakaların ise sağlık durumlarının iyi olduğunu vurguladı. 

Sarıçizmeli, belediyenin aldığı tedbirler ve vatandaşın kurallara uymasından dolayı yeni vaka çıkmadığını anlattı.

Karantinada olan ancak test sonuçları negatif çıkan belediye çalışanlarının da aşılandığını belirterek, 50 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlandığını kaydetti.

Sarıçizmeli, 65 yaş üzeri 300’e yakın vatandaşın aşılandığını sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“BECERİKSİZLİK ÜZERİNE BECERİKSİZLİK!”
“BECERİKSİZLİK ÜZERİNE BECERİKSİZLİK!”
Nöbetçi Eczaneler / 19 Şubat 2021
Nöbetçi Eczaneler / 19 Şubat 2021
Ercan Havalimanı personeli aşılandı
Ercan Havalimanı personeli aşılandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim