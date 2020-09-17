Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu itiraf etti
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu...
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Yayalara çarptı
Yayalara çarptı
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Soruşturmaları devam edecek
Soruşturmaları devam edecek

SARPTEN: “AİLELER TEDİRGİN”

Eğitim Bilimci Salih Sarpten, 1 Ekim’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, belirtilen tarihten sonraya sarkabileceğini söyledi.

17 Eylül 2020 Perşembe 11:45
1078 Okunma
SARPTEN: “AİLELER TEDİRGİN”

Eğitim Bilimci Salih Sarpten, 1 Ekim’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, belirtilen tarihten sonraya sarkabileceğini söyledi.

Yüz yüze eğitimin 1 Ekim’de başlasa bile, anne ve babaların çocuklarını okula göndermede tedirginlik ve kaygılar yaşayacağını söyleyen Sarpten, tüm eğitimin uzaktan eğitim kategorisi üzerinden yapılmasının da çok mümkün olmadığını vurguladı.

Bu eğitim yılını kaybedilmiş bir eğitim yılı olarak görmediğini de söyleyen Sarpten, eğer tedbirler alınmazsa ve eğitimde ciddi kayıplar yaşanırsa, bu kayıpların geri döndürülemeyecek bir pozisyona doğru ilerleyeceğinin altını çizdi.

Okul hayatının, sabah evden çıkıp akşam eve gidene kadar günün tamamı olarak yorumlayan Sarpten, “Bu nedenle de taşımacılıktan tutun da kantin, koridor ve sınıf içerisindeki uygulamalar bir bütündür. Anne ve babalar bilgilendirilmeli ve okullar ona göre açılmalı” dedi.

Geçen yıl eğitimde büyük kayıpların yaşandığını söyleyen Sarpten, bu yıl da benzer şekilde kayıplar yaşanırsa eğitimdeki sıkıntıların giderilemeyecek boyuta geleceğini vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu itiraf etti
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu itiraf etti
Avni Tayanç'ın ölüm nedeni belli oldu
Avni Tayanç'ın ölüm nedeni belli oldu
Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi Meclisten Onay Aldı
Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi Meclisten Onay Aldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim