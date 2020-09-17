SARPTEN: “AİLELER TEDİRGİN”

Eğitim Bilimci Salih Sarpten, 1 Ekim’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, belirtilen tarihten sonraya sarkabileceğini söyledi.

Yüz yüze eğitimin 1 Ekim’de başlasa bile, anne ve babaların çocuklarını okula göndermede tedirginlik ve kaygılar yaşayacağını söyleyen Sarpten, tüm eğitimin uzaktan eğitim kategorisi üzerinden yapılmasının da çok mümkün olmadığını vurguladı.

Bu eğitim yılını kaybedilmiş bir eğitim yılı olarak görmediğini de söyleyen Sarpten, eğer tedbirler alınmazsa ve eğitimde ciddi kayıplar yaşanırsa, bu kayıpların geri döndürülemeyecek bir pozisyona doğru ilerleyeceğinin altını çizdi.

Okul hayatının, sabah evden çıkıp akşam eve gidene kadar günün tamamı olarak yorumlayan Sarpten, “Bu nedenle de taşımacılıktan tutun da kantin, koridor ve sınıf içerisindeki uygulamalar bir bütündür. Anne ve babalar bilgilendirilmeli ve okullar ona göre açılmalı” dedi.

Geçen yıl eğitimde büyük kayıpların yaşandığını söyleyen Sarpten, bu yıl da benzer şekilde kayıplar yaşanırsa eğitimdeki sıkıntıların giderilemeyecek boyuta geleceğini vurguladı.