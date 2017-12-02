Satıcı cezaevinde, alıcılar serbest

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Haspolat’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Amjed Omar Âmin Aburub ve Aliyu Abubakar ile meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Abdulrahman Mustapha Bello aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Uyuşturucu ile bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı Aliyu Abubakar’ı davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Hacımulla ayrıca, zanlılar Amjed Omar Âmin Aburub ve Abdulrahman Mustapha Bello’nun ise yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, zanlı Aburub 6 bin TL, zanlı Bello’nun ise 3 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

İkisi öğrenci statüsünde biri kaçak

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ozan Özder, olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder 23 Kasım tarihinde, zanlı Amjed Omar Âmin Aburub’un tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisi alınması üzerine tespit edilen zanlının yakalandığını ve üzerinde yapılan aramada 14 ayrı kâğıt parçasına sarılı 29 gram 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduğunu söyledi.

Polis, zanlıdan alınan ifade doğrultusunda konu uyuşturucu maddeyi bin TL karşılığında zanlı Aliyu Abubakar’dan aldığının öğrenilmesi üzerine Abubakar’ın da tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ozan Özder ileri soruşturmada zanlı Abubakar’ın söz konusu uyuşturucu maddeyi zanlı Abdulrahman Mustapha Bello ile birlikte aldıklarını itiraf ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Özder, zanlı Amjed Omar Âmin Aburub ve Abdulrahman Mustapha Bello’nun öğrenci statüsünde olduğunu zanlı Aliyu Abubakar’ın ise yasal statüsü bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.