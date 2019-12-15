Savaşan: Turizmde 4.S dönemi başladı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Spor Turizmi ve Rekreasyon konulu seminerde öğrencilerle buluştu.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü’nün düzenlediği ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Spor Turizmi ve Rekreasyon Semineri’nde konuşan Ahmet Savaşan, spor ve turizmin 21 yüzyılda "çıkar evliliği" yaptığına dikkat çekti. Spor turizminin insanların spor yapmak veya sportif etkinlikleri izlemek amacıyla turizm olayına katılmalarından doğduğuna işaret eden Savaşan, günümüzde çok büyük bir kitlenin spor yapmak veya spor olaylarını izlemek için seyahat ettiğinin altını çizdi.

Spor tanıtım için büyük fırsat yaratıyor…

Spor turizminin, küresel turizmden daha hızlı bir büyüme gösterdiğini anlatan Savaşan, spor turizminin ekonomik katkıları yanında; ülkedeki sportif aktivitelerin sayısını artırması, ülke kültürünün tanıtılması, sporda profesyonellik olgusunun gelişmesi, kitle sporunun gelişmesi gibi olumlu etkilerinin de bulunduğuna işaret etti.

Ülkemizde spor turizminin oranı 0’a yakın…

Spor turizminin, el sanatları, şehirleşme, ulaşım, ekonomi, alt yapı, istihdam, kültür, eğitim ve buna benzer birçok alanı da olumlu etkilediğini belirten Ahmet Savaşan, “spor turizmi, dünyada toplam turizm aktivitelerinin yaklaşık yüzde 35’lik bölümünü oluşturuyor. Bu oran bizim ülkemizde atılan adımlara rağmen halen sıfıra yakın” dedi.

Gelirleri artırmak için spor turizmini geliştirmeliyiz…

Spor turizminin, Kuzey Kıbrıs’ta gelişime çok müsait olan fakat bir türlü gereken ilgiyi bulamayan önemli bir alan olduğunu söyleyen Savaşan, “ülkemiz tatil, sağlık, kongre, inanç, eko gibi pek çok alanda yarattığı seçeneklerle günümüz gezginlerine alternatif ve kıymetli bir turizm destinasyonu sunuyor. 1983’de kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 370 bin kişilik nüfusu ile genç bir devlet olmasına karşın, 20 üniversitesinde yüksek standartta verilen eğitim sayesinde 100’den fazla ülkeden, 102 binden fazla eğitim turistini ve ayrıca 1 milyon 2 yüz bin de tatil turistini ağırlamayı başardı. Yapılması gereken talebin git gide arttığı spor, sağlık gibi alternatif alanları geliştirmek ve ülke ekonomisini büyüterek, devletimizin kendi ayakları üzerinde durmasına katkıda bulunmaktır” dedi.

Alternatif turizmi teşvik etmeliyiz…

Turizmin üç ana unsuru olarak kabul edilen “deniz, güneş, kum” kelimelerinin İngilizce karşılıklarından (sea, sand, sun) hareketle kalıplaşan 3S’nin yanına dördüncü olarak “spor”un da eklendiğini görmek gerektiğini söyleyen Ahmet Savaşan, bu gerçeğe uygun olarak 4S modelinin Kuzey Kıbrıs’ta yerleşebilmesi için potansiyel olduğunun altını çizdi. Spor turistlerinin tatil turistlerine oranlar 2-3 kat daha fazla para harcadığını anımsatan Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ta turizm gelirlerinin artırılabilmesi için spor ve sağlık gibi alternatif turizm türlerinin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu alanların gelişmesinde üniversitelerin çok büyük bir avantaj olduğuna işaret etti.