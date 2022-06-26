Savaşan: Yürekten teşekkürler…

UBP Milletvekili Savaşan'ın açıklaması şu şekilde;

"Mersinlik Yangını, bir alev topu gibi genişleyerek binlerce ağacımızı, hayvanlarımızı, börtü-böceğimizi, kısaca hayatımızın çok önemli paydaşlarını yok etti; hayatımızı kararttı.

Bu korkunç yangın, sonuçta yağmurun yardımı ile de olsa söndürülürken yağmur imdadımıza yetişene kadar cansiperane bir mücadele ile yangına karşı direnenleri asla unutmayacağız.

Yürekten teşekkürler…

Bu korkunç yangının daha da büyümesini önlemek için gecesini gündüzüne katarak mücadele eden kamu görevlilerine ve gönüllülere canı gönülden teşekkür ederken; orman yangınlarına karşı mücadelemizi bilimsel temellerde güçlendirmek için kaybedecek tek bir saniyemiz bile kalmadığını vurgulamak isterim."