Saygısızlık! "Burada tören yapmasınlar"

Denktaş kardeşler bugün, Rauf Denktaş’ı sevip saygı gösteren insanlarla birlikte bugün uyuşturucu kullananların kol gezdiği, alkol ve fuhuş yuvasına dönen Anıt Mezar’da temizlik ve fidan dikimi gerçekleştirdi.

Serdar Denktaş temizlik ve fidan dikimi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, anıt mezarın yapım aşaması ve yaşanılan sıkıntılarla ilgili süreci anlattı:

“Gönyeli Belediyesi’ne kaynak aktarmadılar”

“Uzun bir süredir alt tarafın bitti bitiyor derken yeniden tamire ihtiyaç duymadı için bir süre geçti. Bu esnada yapılanma için epeyi bir uğraş verdik ailece. Çevre düzenlemesine kaldı iş. Başlangıçta 3 yıl önce Gönyeli Belediyesi “Biz buranın bakımını üstlenmek isteriz” dediler, kabul ettik, ben de Maliye Bakanı’ydım. Buranın sorumluluğunu Gönyeli Belediyesi’ne devrettik. Bütçesini hazırlayacağımızda hükümet değişti. Gönyeli Belediyesi uğraştı, 2.5 milyon gibi bir rakamın gerektiğini anlattı, devletten yardım istedi. Ersan Saner’den aldığı yanıt “O kadar param olsa nereye harcayacağımı bilirim” oldu".

Kaynak : Ses Kıbrıs