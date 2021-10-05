Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

Saygısızlık! "Burada tören yapmasınlar"

Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş’ın Lefkoşa’daki Anıt Mezarı’nın 10 yılın ardından hala tamamlanmamış olmasına aile isyan etti.

05 Ekim 2021 Salı 11:13
279 Okunma
Saygısızlık! "Burada tören yapmasınlar"
banner108

Denktaş kardeşler bugün, Rauf Denktaş’ı sevip saygı gösteren insanlarla birlikte bugün uyuşturucu kullananların kol gezdiği, alkol ve fuhuş yuvasına dönen Anıt Mezar’da temizlik ve fidan dikimi gerçekleştirdi.

Serdar Denktaş temizlik ve fidan dikimi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, anıt mezarın yapım aşaması ve yaşanılan sıkıntılarla ilgili süreci anlattı:

“Gönyeli Belediyesi’ne kaynak aktarmadılar”

 “Uzun bir süredir alt tarafın bitti bitiyor derken yeniden tamire ihtiyaç duymadı için bir süre geçti. Bu esnada yapılanma için epeyi bir uğraş verdik ailece. Çevre düzenlemesine kaldı iş. Başlangıçta 3 yıl önce Gönyeli Belediyesi “Biz buranın bakımını üstlenmek isteriz” dediler, kabul ettik, ben de Maliye Bakanı’ydım. Buranın sorumluluğunu Gönyeli Belediyesi’ne devrettik. Bütçesini hazırlayacağımızda hükümet değişti. Gönyeli Belediyesi uğraştı, 2.5 milyon gibi bir rakamın gerektiğini anlattı, devletten yardım istedi. Ersan Saner’den aldığı yanıt “O kadar param olsa nereye harcayacağımı bilirim” oldu".

Kaynak : Ses Kıbrıs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özkıraç: Kimse sabrımızı sınamasın!
Özkıraç: Kimse sabrımızı sınamasın!
Erhan Çakırgöz, görevi sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı
Erhan Çakırgöz, görevi sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı
Tatar, KKTC’ye döndü
Tatar, KKTC’ye döndü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim