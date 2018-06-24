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Seçim gününde yasaları çiğnediler

Çatalköy’de bir kişi, oy pusulasının fotoğrafını çektiği için tutuklandı.

24 Haziran 2018 Pazar 12:22
Seçim gününde yasaları çiğnediler

Girne’ye bağlı Çatalköy’de bir kişi, oy pusulasının fotoğrafını çektiği için tutuklandı. Gazimağusa'da sandık alanı içinde bir adaya ait broşür dağıtan kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Çatalköy İlkokulu’ndaki 27 numaralı sandıkta oy kullanan F.L. (E-35), cep telefonuyla oy pusulasının fotoğrafını çekerek suç işledi. F.T. tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa'da Karakol İlkokulu'ndaki sandık alanı içinde bir meclis üyesi adayına ait broşür dağıtan K.D. (E-65) hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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umit tekin 2018-06-24 12:32:13

Bunlari yapan cikar pesinde olan yalakalardir .

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