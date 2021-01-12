“Seçim, Nisan-Ekim ayları arasında”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, “Ortada bir kriz vardır. Ancak UBP bunu çözebilecek güçtedir” diye konuştu, Nisan ile Ekim ayları arasında seçim olma ihtimalinin çok yüksek olduğuna işaret etti.

“Yara aldık ama bu durum süper krize neden olacaktır diye düşünmüyorum” şeklinde konuşan Berova, izlenecek yol haritasının önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti.

Berova, dün gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçiminin gizli oylama ile yapıldığını ifade ederek, “Bazı arkadaşlar niyetini belli etmeden oy kullandı” dedi.