Seçim ve sıcak pazarı da vurdu

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre, Pazar günleri Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar diğer haftalara göre dün nispeten daha hareketsiz bir gün geçirdi. Havanın hem çok sıcak olması hem de yerel seçimlerin yapılması nedeniyle vatandaşlar açık pazara diğer haftalar kadar ilgi göstermedi.

Limon el yakıyor

Açık pazarda şüphesiz fiyatı ile en çok limon dikkat çekti. Eskiden narenciye ülkesi olan ve dünyanın birçok yerine limon dahil narenciye ihraç eden ülkemizde, limon kilosu 15 liradan satışa sunuldu.

Meyve fiyatları düşüşte

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte yaz meyveleri fiyatlarında az da olsa düşüş yaşandı.

Armut 10 – 12 TL, erik 8 – 10 TL, kayısı 10 – 12 TL, kiraz 10 – 15 TL ve üzüm 8 TL’den raflarda yerlerini aldılar.

Patlıcan 1 Lira

Yaza mevsimine has sebzelerden olan patlıcan dün kilosu 1 liradan alıcı bekledi. Börülce 5 – 8 TL, kabak 2 – 3 TL, dolmalık biber 4 – 5 TL ve domates ise 2 – 4 TL’den vatandaşların alımına sunuldu.