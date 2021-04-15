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SEÇMEN BUGÜN YÜZÜNÜZE GÜLÜYOR AMA…

Bahar Sancar'ın bugünkü köşe yazısı...

15 Nisan 2021 Perşembe 11:13
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SEÇMEN BUGÜN YÜZÜNÜZE GÜLÜYOR AMA…

Kapalı devre turizm bugün başlıyor…

Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz…

Açıkçası çok merak ediyorum elektronik bileklik uygulaması ne kadar “UYGULANABİLİR” olacak…

***

Bütün dünyadaki turizm merkezleri, turistlere izzeti ikramlarda bulunup, sokağa çıkma yasağı olsa bile onları yasaklardan muaf tutarken, turistler dünyanın diğer ülkelerinde ellerini kollarını sallaya sallaya gezebilirken, biz “Gelin bizde 3 gün hapis hayatı yaşayın bir de üstüne para verin” diyeceğiz.

“Dünyada bir ilk” uygulamasının işe yarayıp yaramadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz…

Yoksa Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok muydu yahu?

Muamma…

Neyse akmasa da damlar…

İyimser olmak lazım…

***

Dün KKTC’de 6 farklı eylem vardı…

Bence bir dünya rekoru…

Her baba yiğit ülkenin harcı değildir öyle bir günde 6 eylem olması…

Cesaret ister, yürek ister…

***

Şu yaşananlar başka ülkede olsa hükümet 50 kez istifa etmiş, milletvekillerinin siyasi hayatları son bulmuştu…

Ama…

WELCOME TO TRNC!

***

İngiliz’in çok sevdiğim bir sözü vardır: “What can I do?” der. Bizde ki siyasi politika da tam olarak bu işte. “What Hükümet can do?”

Eylem de olur, grev de olur amaaaan ne olacak…

Biz kurultayları konuşalım, erken seçimi konuşalım. Kendi partimize muhalefet yapalım. Sokaklara inip kapı kapı dolaşıp esnafı ziyaret edelim, oy isteyelim…

Balık hafızalı olduğumuz için nasılsa bu grevler de unutulur…

Bak hava ne güzel bahar geldi. Ohhh mis!

Görevden alma ve atamalar da son sürat devam ediyor nasılsa…

Bundan iyisi Şam’da kayısı…

Keyifler gıcır…

***

AMMA VELAKİN

O grevleri yapan, işsiz kalan, aç kalan, hakkını alamayan, hükümete sesini duyuramayan seçmen var ya, HİÇBİRİNİZİ SEÇMEYECEK…

Dost acı söyler…

Bu işin sağı solu, lamı cimi yok, uyarım hepinize…

Son bir senedir yaşananları seçmen unutmuyor. “Sandıkta hesaplaşacağız” diyor. Ve bunu diyen seçmen sayısı da hiç öyle azımsanacak kadar değil…

Evet seçmen bugün belki yüzünüze gülüyor…

Ama yarına Allah yardımcınız olsun…

Son Güncelleme: 15.04.2021 11:17
Anahtar Kelimeler:
Bahar SancarKıbrısSeçimErken SeçimKKTC
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