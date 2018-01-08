Şefik: “Milletvekili isimleri en geç salı sabahı belli olacak”

İbrahim Diran

Yüksek Seçim Kurulu(YSK) Başkanı Narin Şefik, milletvekili sayılarının partilere dağılımının ve milletvekili isimlerinin Pazartesi akşamı veya en geç Salı sabahı belli olmasını beklediklerini açıkladı.



Narin Şefik, gece yarısı yaptığı açıklamada, henüz 719 sandıktan 219’unun YSK’ya ulaştığını, bazı yayın kuruluşlarının oy oranlarıyla verdiği bilgilerin sadece mühürlerin derlenmesi olduğunu, karma oyların hesaba dahil olmadığını, YSK’nın verdiği sonuçların hem mühürden hem de karmadan gelen oyların toplamı olduğunu kaydetti.



Bir oy pusulasının cetvele aktarılmasının 20 dakika sürdüğünü belirten Şefik, YSK’nın yayımladığı bilgilere https://secim.neu.edu.tr/ sitesinden de ulaşılabildiğini söyledi.



Açıklanmakta olan sonuçların kesin sonuçlar olmadığını, sonuçların henüz ne Sandık Kurulların denetiminden ne de de iki aşamalı İlçe Seçim Kurulunun denetiminden geçtiğini belirten Şefik, milletvekili sayılarının partilere dağılımı ve isimlerinin Pazartesi akşamı, en kötü ihtimalle Salı sabahına kadar netleşmesini beklediklerini kaydetti.



Şefik, şu ana kadar partilerin çıkaracağı milletvekili sayısının belli olmadığını çünkü henüz 719 sandığın sonucuna ulaşılmadığını, basında yer alan rakamların da değişeceğini söyledi.



YSK Başkanı Şefik, basına kurallara gösterdiği saygı ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.