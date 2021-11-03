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Şefik: “Seçim 9 Ocak’ta olacaksa önümüzdeki hafta yasakların başlaması gerekir”

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, "9 Ocak 2022 tarihinde seçim olacaksa önümüzdeki hafta itibarıyla seçim yasaklarına girmemiz lazım. Biz seçim takvimini açıklamaya hazırız” dedi.

03 Kasım 2021 Çarşamba 18:41
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Şefik: “Seçim 9 Ocak’ta olacaksa önümüzdeki hafta yasakların başlaması gerekir”
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Erken seçim tarihi olarak 9 Ocak 2022 tarihinin öngörülmesini değerlendirerek, seçim yasaklarının hangi tarihte başladığının kendileri için önemi olmadığını aktardı.

Şefik, “60 gün süre öncesinden yasaklar başlıyor, 9 Ocak’ta seçim olacaksa önümüzdeki hafta itibarıyla seçim yasaklarına girmemiz lazım. Biz seçim programını açıklamaya hazırız” dedi.

“BENİM ARTIK UMUDUM KALMADI”

“Bu süreç uzadığı takdirde işlemler daha kolay olur” diyen Şefik, kış koşullarından uzaklaşılmasının daha iyi olacağını vurguladı.

Mevcut Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişik yapılabilecek bir zaman kalmadığına dikkat çeken Şefik, “Süre çok azaldı, benim artık umudum kalmadı. Ancak daha farklı bir tarih olur ise yapılabilir, karar Meclisindir” ifadelerini kullandı ve “2018’den beri her fırsatta söylüyorum ama üzgünüm bir netice çıkmamıştır” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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